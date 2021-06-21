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Проститутки в отеле? Федерация футбола Чили разъяснила ситуацию

Ковидные ограничения все-таки были нарушены
Футбол Евро-2020
14:20
Проститутки в отеле? Федерация футбола Чили разъяснила ситуацию
фото - Ruetir

Пресс-секретарь чилийской федерации футбола Джанфранко Даццарола опроверг информацию о том, что игроки национальной сборной провели к себе в отель проституток во время розыгрыша Копа Америка. Слова функционера приводит Redgol.

«Единственное дисциплинарное нарушение в данном случае — это визит парикмахера в отель. Это нарушение санитарных правил, установленных Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ)».

Ранее ряд СМИ сообщал, что некоторых игроков сборной Чили в отеле посетили женщины легкого поведения, но как потом стало ясно – это был фейк от чилийских журналистов. К игрокам приходил парикмахер, за что они и были оштрафованы.

Напомним, на Копа Америка вспышка коронавируса.

Павел Харченко
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Теги

Копа Америка сборная Чили (футбол) Артуро Видаль

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