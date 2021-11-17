Провокация или недоразумение? Из-за чего началась заварушка на трибунах в матче Украины и Боснии

В дело вовремя вмешались сотрудники полиции

фото - Сегодня

В матче отбора на чемпионат мира 2022 сборная Украины на выезде переиграла Боснию и Герцеговину (2:0).

За 15 минут до начала встречи на трибунах случилось происшествие – боснийская фанатская группировка BHFanaticos попыталась прорваться на украинский сектор, но полиция вовремя вмешалась, остановив агрессивно настроенных болельщиков, сообщает N1 Info.

Причина этого – боснийцам не понравилось, что кто-то на секторе «сине-желтых» достал флаг России с изображением Путина и перевернул его вверх ногами. Таким образом триколор стал очень походить на сербский флаг, что не не осталось без внимания боснийцев, ведь страна стоит на пороге войны с сербами.

Даже если болельщики не перепутали, то и сам флаг России не вызвал бы у фанатов страны-хозяйки восторга, ведь с этим государством у боснийцев также напряженные отношения. Но члены группировки BHFanaticos уверены, что флаг все-таки был сербским.

Мнения болельщиков из балканской страны разделились: кто-то считает, что украинцы совершили глупость и им не стоило заигрывать с политикой на трибунах, а другие вовсе считают, что флаг на матч пронесли сербские или русские провокаторы, чтобы спровоцировать конфликт.

Incident na Bilinom Polju, sukob BHFanaticosa i policije pic.twitter.com/Y6mAXMyju7 — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) November 16, 2021

Позже боснийцы освистали гимн Украины, но поддержали болельщиков «сине-желтых», когда те исполняли известный «хит» про Путина.

Игра закончилась победой подопечных Петракова, что позволило им попасть в плей-офф квалификации. Возможные соперники украинцев в стыковых матчах.