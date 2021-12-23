Защитник «Колоса»: «По «Динамо-2», прежде всего, вспоминаю Милевского и Алиева»
Прячется от СБУ в горах? Милевский уехал в заснеженную местность
Футболист отправился на горнолыжный курорт
Артем Милевский / фото - UNIAN
Экс-нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский на своей странице в Instagram выложил фотографию с отдыха на горнолыжном курорте в Грузии.
Бывший футболист подписал снимок себя на фоне снежных завалов так:
«Выпало много снега».
Ранее Милевский попал в объектив видеокамеры, запечатлевшей задержание экс-игрока людьми в форме СБУ.
Позже оказалось, что это был пранк, но сам Артем клянется, что не знал об этом и был уверен в подлинности происходящего.
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