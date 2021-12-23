Прячется от СБУ в горах? Милевский уехал в заснеженную местность

Футболист отправился на горнолыжный курорт

Артем Милевский / фото - UNIAN

Экс-нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский на своей странице в Instagram выложил фотографию с отдыха на горнолыжном курорте в Грузии.

Бывший футболист подписал снимок себя на фоне снежных завалов так:

«Выпало много снега».

Ранее Милевский попал в объектив видеокамеры, запечатлевшей задержание экс-игрока людьми в форме СБУ.

Позже оказалось, что это был пранк, но сам Артем клянется, что не знал об этом и был уверен в подлинности происходящего.