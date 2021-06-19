«Интер» может подписать Думфриса на замену Хакими
Прям нарасхват. «Бавария» заинтересована в услугах защитника сборной Нидерландов
25-летний футболист ПСВ может оказаться в Бундеслиге
14:30
Дензел Думфрис / Фото - acmilaninfoЗащитник ПСВ и сборной Нидерландов Дензел Думфрис попал на радары «Баварии». Об этом сообщает Sky Sport.
Как сообщает источник, выступления 25-летнего игрока на Евро-2020 впечатлили немецкий гранд, однако возможная запрашиваемая цена за Дензела в размере 15 млн евро может оттолкнуть мюнхенцев.
Ранее сообщалось об интересе к Думфрису со стороны «Интера».
Напомним, Думфрис был признан лучшим игроком матча Евро-2020 Украина – Нидерланды.
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