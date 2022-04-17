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ПСВ обыграл «Аякс» и стал обладателем Кубка Нидерландов

Команда из Эйндховена завоевала юбилейный 10-й титул в истории
Футбол В Европе
22:52
ПСВ обыграл «Аякс» и стал обладателем Кубка Нидерландов
ПСВ обладатель Кубка Нидерландов / Фото: Twitter
В финале Кубка Нидерландов встретились ПСВ и «Аякс». 

Проигрывая после первого тайма со счетом 0:1, команда Роджера Шмидта активизировалась после перерыва. Как результат, забила дважды – точные удары на счету Гутьерреса и Гакпо. Таким образом, ПСВ со счетом 2:1 одержал волевую победу.


Финал. Кубок Нидерландов

ПСВ – «Аякс» 2:1

Голы: Гутьеррес, 48, Гакпо, 50 – Гравенберх, 23 

ПСВ: Мвого, Рамальо, Тезе, Макс, Гетце, Гутьеррес, Сангаре, Верман (Брума, 69), Мауро Жуниор, Захави (Вертессен, 81; ван Гинкел, 90), Гакпо (Доан, 69).

«Аякс»: Стекеленбург, Мазрауи (Аллер, 72), Мартинес, Тимбер, Блинд, Классен (Кудус, 86), Альварес (Схюрс, 72), Гравенберх, Тадич, Бергейс (Ихаттарен, 86), Бробби.

Предупреждения: Мартинес (18), Макс (63), Гравенберх (81), Тезе (88), Гетце (90).



ПСВ стал обладателем Кубка Нидерландов в 10-й раз в своей истории. Это третий показатель в стране. Лидером здесь является «Аякс» с 20 победами в Кубке, а второй показатель у «Фейеноорда» – 13.

В финале Кубка Англии сыграет «Челси» и «Ливерпуль».
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