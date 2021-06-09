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ПСЖ активно ведет переговоры с игроком «Барселоны»

Дембеле может оказаться во Франции
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20:10
ПСЖ активно ведет переговоры с игроком «Барселоны»
Фото: Marca

ПСЖ ведет переговоры с форвардом «Барселоны» Усманом Дембеле.

Парижане следят за ситуацией с переговорами игрока с каталонцами. У француза завершается контракт через год, сообщает Marca.

«Барселона» хотела бы продлить футболиста, чтобы не потерять его бесплатно. Впрочем, тут оказался ПСЖ. Парижане, как раз, не против подписать Усмана через год свободным агентом.

В прошлом сезоне Дембеле провел в составе «Барселоны» 30 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

Дембеле ранее уже играл во Франции. Он начинал свою карьеру в Лиге 1 в «Ренне».

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) ПСЖ

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