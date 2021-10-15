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19:30 СК Днепр-1 - Колос -:- Запланирован

«ПСЖ» - «Анже»: прогноз на матч чемпионата Франции

На что способен «ПСЖ» без своего южноамериканского легиона?
Футбол Прогнозы
12:10
«ПСЖ» - «Анже»: прогноз на матч чемпионата Франции Прогноз

Игра «Пари Сен-Жермена» против «Анже» стоит самой ранней в программе 10-го тура. Лига 1 пошла навстречу парижанам, чтобы позволить команде подготовиться к матчу Лиги чемпионов с «Лейпцигом», который состоится уже во вторник. Это чётко показывает, какие у парижан сейчас приоритеты: на первом плане – ЛЧ, а чемпионатом можно и пожертвовать, тем более, что запас очков у столичного клуба есть. К игре с «Анже» парижане подходят без Месси, Неймара, Паредеса, Ди Марии, Наваса и Маркиньоса. Ближайший матч должен показать, на что в действительности способна скамейка парижан.

«Анже» к матчу с «ПСЖ» подходит в ранге команды, претендующей на Лигу чемпионов – сейчас «чёрно-белые» занимают высокое четвёртое место в таблице Лиги 1. У «Анже» наблюдается серьёзный прогресс в сравнении с прошлым сезоном, и если бы не пробуксовка в сентябре, когда подопечные Батикля не могли победить в 4 матчах кряду, позиция гостей в таблице могла быть ещё выше. «Анже» немало забивает – 14 мячей, но и пропускает регулярно – ровно гол за игру в среднем.

У «Анже» катастрофическая статистика на «Парк де Пренс» - 8 поражений в играх против «ПСЖ» на выезде из 8 возможных. Но сейчас для гостей оптимальный вариант зацепиться за очки. Парижане только вернулись из сборных (да и то не все), а уже на носу Лига чемпионов. Команда Почеттино обескровленная потерями и это шанс для гостей. Тем более, «Анже» сейчас уже не аутсайдер, ведущий борьбу за выживание, а реально команда с амбициями, претендующая на еврокубки. Матчи после международной паузы традиционно складываются для грандов непросто, ведь большинство их игроков в разьездах. Если «Анже» и проиграет в Париже, то точно не крупно. Ставка – победа второй с форой (+2) за 1,57.

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