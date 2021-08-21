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ПСЖ без Месси и Неймара переиграл «Брест»

Парижане повторили счет первого тура
Футбол Лига 1 (Франция)
07:33
ПСЖ без Месси и Неймара переиграл «Брест»
фото - Ligue 1

ПСЖ на выезде переиграл «Брест» в рамках второго тура французской Лиги 1.

На 23 минуте счет размочил Андер Эррера, поймав мяч на лету с линии штрафной.

Вскоре Килиан Мбаппе после удачного отскока головой отправил мяч в сетку ворот.

Под занавес первого тайма Франк Онора после элегантного паса пяткой прошил Кейлора Наваса, пропустившего мяч прямо под рукой.

На 73 минуте Идрисса Гуйе потрясающим ударом с дальней дистанции вернул своей команде преимущество в два мяча.

На 85 минуте Навас снова не смог спасти гостей, пропустив мяч от Стива Мунье прямо между ног.

Окончательный счет на табло установил Анхель Ди Мария, в стремительной контратаке перекинув мяч через вратаря соперника.

Лига 1. 2 тур.

«Брест» – ПСЖ 2:4

Голы: Онора, 42, Мунье, 85 – Эррера, 24, Мбаппе 36, Гуйе, 73, Ди Мария, 90

«Брест»: Бизот, Пьер-Габриэль (Дюверн, 86), Шардонне, Брассье, Уронен, Онора, Кардона (Ле Дуарон, 74), Февр, Белькебла (Маньетти, 74), Мбок, Мунье.

ПСЖ: Навас, Хакими, Керер, Кимпембе, Диалло, Эррера, Вейналдум, Гуйе, Верратти (Дракслер, 72), Икарди (Калимуэндо, 86), Мбаппе (Ди Мария, 81).

Предупреждения: Брассье (52), Верратти (53), Мбаппе (65).

Павел Харченко
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ПСЖ Брест (футбол) Лионель Месси Килиан Мбаппе

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