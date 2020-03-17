ПСЖ без особых трудностей прошел «Лилль» в Кубке Франции

Парижане вышли в четвертьфинал турнира

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В 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ на своем поле разгромил «Лилль».

Парижане сумели решить вопрос о победителе матча еще в первом тайме. Быстрым голом отличился Икарди. Затем аргентинцу пришлось покинуть поле из-за травмы. И заменивший его Мбаппе еще до перерыва реализовал пенальти.

Во второй половине встречи парижане успешно удерживали свое преимущество. Помешать им это сделать мог Языджи, но не реализовал свой 11-метровый удар. А Мбаппе на последних минутах оформил дубль и сделал счет разгромным.

ПСЖ вышел в полуфинал турнира. Соперник команды на следующей стадии определится позже.

Кубок Франции, 1/8 финала

ПСЖ – «Лилль» 3:0

Голы: Икарди, 9, Мбаппе, 41 (пен.), 90+3

ПСЖ: Навас, Дагба (Флоренци, 46), Маркиньос, Курзава, Диалло, Паредес, Рафинья (Верратти, 69), Гуйе (Данилу Перейра, 70), Ди Мария, Кин (Дракслер, 79), Икарди (Мбаппе, 39).

«Лилль»: Меньян, Брадарич, Челик (Пье, 74), Тиагу Джало, Ботман, Шека (Андре, 62), Сумаре, Языджи, Луис Араужо (Иконе, 74), Йылмаз (Дэвид, 46), Веа (Бамба, 62).

Рафинья, Гуйе, Мбаппе – Брадарич, Тиагу Джало, Шека, Иконе