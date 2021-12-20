ПСЖ близок к продлению контракта с ведущим защитником

Бразилец согласился остаться в команде

Фото: PSG

ПСЖ продлит контракт с защитником Маркиньосом.

Новое соглашение будет рассчитано до 2026-го года. Увеличится также и зарплата 27-летнего игрока.

Марикиньос выступает за парижан с 2013-го года, перейдя из «Ромы». В прошлом сезоне он стал капитаном команды.

В 342 матчах за ПСЖ он забил 34 мяча.

Летом игрока хотел купить «Челси», но ПСЖ отклонил щедрое предложение.