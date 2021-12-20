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ПСЖ близок к продлению контракта с ведущим защитником

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16:45
ПСЖ близок к продлению контракта с ведущим защитником
Фото: PSG

ПСЖ продлит контракт с защитником Маркиньосом.

Новое соглашение будет рассчитано до 2026-го года. Увеличится также и зарплата 27-летнего игрока.

Марикиньос выступает за парижан с 2013-го года, перейдя из «Ромы». В прошлом сезоне он стал капитаном команды.

В 342 матчах за ПСЖ он забил 34 мяча.

Летом игрока хотел купить «Челси», но ПСЖ отклонил щедрое предложение.

Андрей Усмонов
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ПСЖ Маркиньос

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