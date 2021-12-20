Спортивный директор ПСЖ: «Если вы обсуждаете Месси, то ничего не понимаете в футболе»
ПСЖ близок к продлению контракта с ведущим защитником
Бразилец согласился остаться в команде
16:45
Фото: PSG
ПСЖ продлит контракт с защитником Маркиньосом.
Новое соглашение будет рассчитано до 2026-го года. Увеличится также и зарплата 27-летнего игрока.
Марикиньос выступает за парижан с 2013-го года, перейдя из «Ромы». В прошлом сезоне он стал капитаном команды.
В 342 матчах за ПСЖ он забил 34 мяча.
Летом игрока хотел купить «Челси», но ПСЖ отклонил щедрое предложение.
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