ПСЖ готов подписать лидера конкурента по чемпионату Франции

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Гуири является лучшим бомбардиром команды
11:35
Фото: AFP
ПСЖ интересуется форвардом «Ниццы» Амином Гуири.
22-летний игрок является лучшим бомбардиром команды. На его счету 10 голов в Лиге 1 в этом сезоне.
Отмечается, что его агент также является агентом Зинедина Зидана, который может возглавить парижан летом. Он советовал клубу обратить внимание и на игрока «Ниццы», сообщает Foot Mercato.
За «Ниццу» Гуири играет второй сезон и второй год подряд забивает 10 голов. Ранее он выступал за «Лион».
ПСЖ опережает в таблице «Ниццу» на 17 очков.
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