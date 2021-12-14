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ПСЖ готов предложить Мбаппе самую высокую зарплату в команде
Француз еще не решил свое будущее
14 декабря 21:17
Фото: PSG
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пока не решил свое будущее.
Француз оценил предложение парижан, которые готовы платить ему самую высокую зарплату в команде и стремление сохранить его в команде.
Форвард еще в раздумьях, но финансовый вопрос, как отмечает RMC Sport, здесь выходит на второй план. У него также есть предложение от «Реала», в который он хочет перейти.
Интерес других команд его не интересует. Отметается, что Килиан пока не дал ответа обеим командам.
«Реал» может вернуться к вопросу о переходе уже в январе. ПСЖ еще летом дал понять, что не заинтересован в уходе лидера.
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