Кроос – о Мбаппе: «В «Реале» должны играть сильнейшие, и Килиан – один из них»
ПСЖ готов приобрести Крооса
Полузащитник «Реала» может продолжить карьеру в Лиге 1
09:55
Тони Кроос / Фото - TwitterХавбек «Реала» Тони Кроос может попрощаться с мадридским клубом. Об этом сообщает Goal.com.
Соглашение полузащитника с мадридцами истекает летом 2023 года. Уже в следующем году агент игрока готов выслушать предложения от заинтересованных клубов.
ПСЖ намерен усилить линию полузащиты. Также на игрока сборной Германии претендуют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл», которые также интересуется игроком.
В текущем сезоне Кроос сыграл 7 матчей за «Реал», не отметившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что руководство мадридского «Реала» готовит новый контракт для Крооса.
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