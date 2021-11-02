ПСЖ опроверг возможный уход Рамоса
ПСЖ готов провернуть трансфер хавбека «Спортинга»
26-летний португалец может переехать в Лигу 1 уже зимой
08:43
Жоау Палинья / Фото - TwitterХавбек «Спортинга» Жоау Палинья может сменить клубную прописку и перебраться в Лигу 1. В услугах 26-летнего португальца заинтересован ПСЖ. Об этом сообщает O Jogo.
Французский гранд намерен провернуть трансфер Палиньи уже зимой. Парижане обозначили Жоау как одну из приоритетных целей на рынке. Transfermarkt оценивает стоимость одного из лидеров «Спортинга» в € 21 млн.
Португальский опорный полузащитник находится в системе «Спортинга» с 2013 года, а его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.
Ранее стало изестно, что ПСЖ не отпустит защитника Серхио Рамоса из команды.
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