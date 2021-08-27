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ПСЖ готов провернуть трансферы Холанда, Погба и Камавинга следующим летом

Для осуществление этих покупок есть одно условие

Футбол Лига 1 (Франция)
13:48
ПСЖ готов провернуть трансферы Холанда, Погба и Камавинга следующим летом
Поль Погба / Фото - sportsfila
ПСЖ намерен осуществить несколько крупных трансферов, если форвард Килиан Мбаппе подпишет контракт с «Реалом».

Если 22-летний нападающий покинет Париж, то тогда ПСЖ будет нацелен на подписание форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга. Об этом сообщает L’Équipe.

Отметим, что соглашения Погба и Камавинга с клубами заканчиваются летом 2022 года. 

Мбаппе уже рассказал игрокам ПСЖ о своем скором переходе в «Реал» и попрощался с ними. Сделка оценивается в 170+10 млн евро.

А тем временем мадридский «Реал» начал подготовку к презентации потенциального новичка команды.
Владимир Кириченко
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Теги

ПСЖ Поль Погба Эрлинг Холанд Эдуардо Камавинга Килиан Мбаппе

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