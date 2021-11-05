ПСЖ готов приобрести Крооса
ПСЖ и «Тоттенхэм» намерены побороться за Брозовича
Летом хорватский хавбек станет свободным агентом
10:16
Марцело Брозович / Фото - calcionews24ПСЖ и «Тоттенхэм» заинтересованы в услугах хавбека «Интера» Марцело Брозовичу, который летом станет свободным агентом. Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
Итальянский клуб предлагает игроку сборной Хорватии контракт до 2025 года с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон, в то время как хорват хочет заключить сделку на 4 года минимум и зарплату в 7 миллионов евро.
В текущем сезоне полузащитник Марцело сыграл 15 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал два ассиста.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Интера» Иван Перишич может покинуть команду.
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