Официально. «Милан» подписал контракт с Меньяном
ПСЖ хочет переманить Эрнандеса из «Милана»
Защитник хочет остаться
09:13
Фото: CalcioMercato
ПСЖ хочет заполучить защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Парижский клуб уже сделал предложение по футболисту. Впрочем, сам игрок намерен остаться в «Милане», сообщает Football-Italia.
Однако, Тео хочет новый контракт от команды на лучших условиях. В минувшем сезоне он был лидером команды. На его счету восемь мячей и восемь ассистов в 45 матчах.
Соглашение с игроком рассчитано до 2024 года. Ранее «Милан» объявил об уходе Джанлуиджи Доннаруммы, который новый контракт так и не подписал.
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