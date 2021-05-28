ПСЖ хочет переманить Эрнандеса из «Милана»

Защитник хочет остаться

Фото: CalcioMercato

ПСЖ хочет заполучить защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

Парижский клуб уже сделал предложение по футболисту. Впрочем, сам игрок намерен остаться в «Милане», сообщает Football-Italia.

Однако, Тео хочет новый контракт от команды на лучших условиях. В минувшем сезоне он был лидером команды. На его счету восемь мячей и восемь ассистов в 45 матчах.

Соглашение с игроком рассчитано до 2024 года. Ранее «Милан» объявил об уходе Джанлуиджи Доннаруммы, который новый контракт так и не подписал.