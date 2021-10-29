«ПСЖ» - «Лилль»: прогноз на матч чемпионата Франции

Удастся ли «Лиллю» сегодня испортить идеальную статистику домашних игр «Парижан»?

Прогноз

Предматчевые факты о командах:

«ПСЖ» лидируют на семь очков в Лиге 1 после девяти побед, одной ничьей и одного поражения.

«Парижане» победили в семи из семи домашних игр этого сезона.

В последних восьми победных матчах «ПСЖ» было забито больше 2.5 голов.

«Лилль» выиграли только одну из шести выездных игр в этом сезоне, проиграв три.

«Лилль» обыграли «ПСЖ» со счетом 1:0 на «Суперкубке Франции» еще в августе, но «Парижане» должны с легкостью отомстить за это поражение на «Парк де Пренс» сегодня вечером.

«Доги» даже отдаленно не угрожают организовать какую-либо защиту титула, ведь от «ПСЖ», лидера турнирной таблицы, их отделяет 13 очков.

С учетом того, что в трех матчах «Лиги чемпионов УЕФА» они получили лишь два очка, очевидно, что «Лилль» - это тень команды, которая вырвалась из мертвой хватки «ПСЖ» в прошлом сезоне, и разрыв между командами в таблице, вероятно, отразится на поле «Парк де Пренс» сегодня вечером.

«ПСЖ» занимают первое место в турнирной таблице с разрывом в 7 очков от ближайшего конкурента.

Сегодняшний вечер обещает порадовать нас большим количеством голов, ведь в этом сезоне гости пропустили 16 мячей, а подопечные Маурисио Почеттино выиграли все семь домашних матчей во всех соревнованиях, забив при этом 19 голов.

«Парижане» безусловные фавориты в сегодняшней встрече на «Парк-де-Пренс». Мы ожидаем большое количество голов и предлагаем заиграть ставку на тотал больше 2.5 с кэфом 1.7.