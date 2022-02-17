Ди Мария покинет ПСЖ в конце сезона
ПСЖ медлит относительно подписания нового контракта с Ди Марией
Аргентинский хавбек желает провести еще один сезон в Париже
17 февраля 17:19
Анхель Ди Мария / Фото - en.psg.frПСЖ продолжает вести переговоры с аргентинским хавбеком Анхелем Ди Марией относительно заключения нового соглашения. Однако французы затягивают процесс переговоров, так как окончательное решение еще не принято. Об этом сообщает Goal.
Также французский клуб сейчас жаждет подписать новый контракт с форвардом Килианом Мбаппе.
Как утверждает источник, Ди Мария, в свою очередь, желает провести еще один сезон в составе парижан.
33-летний аргентинец в текущем сезоне сыграл в 19 матчах за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Ди Мария может вновь продолжить карьеру в чемпионате Испании.