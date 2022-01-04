Близкий к Анчелотти агент: «Реал» предложил ПСЖ 50 миллионов евро за Мбаппе, чтобы подписать его в январе»
Громкие противостояния уже в 1/8 финала – ПСЖ, «Монако» и другие узнали соперников в Кубке Франции
Однако один матч предыдущей стадии еще не был сыгран
Фото - Reuters
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции. Состоялась жеребьевка данной стадии турнира.
Пока остается вакантным одно место в 16-ке лучших команд соревнований. Кто сыграет с «Монако», определят между собой «Ланс» и «Лилль».
Ранее из турнира за беспорядки фанатов во время матча 1/32 финала были исключены «Лион» и «Париж».
Комментарии 0