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Громкие противостояния уже в 1/8 финала – ПСЖ, «Монако» и другие узнали соперников в Кубке Франции

Однако один матч предыдущей стадии еще не был сыгран
Футбол В Европе
22:14
Громкие противостояния уже в 1/8 финала – ПСЖ, «Монако» и другие узнали соперников в Кубке Франции
Фото - Reuters

Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции. Состоялась жеребьевка данной стадии турнира.

Пока остается вакантным одно место в 16-ке лучших команд соревнований. Кто сыграет с «Монако», определят между собой «Ланс» и «Лилль».

Ранее из турнира за беспорядки фанатов во время матча 1/32 финала были исключены «Лион» и «Париж».

Сергей Стаднюк
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Теги

ПСЖ Монако Кубок Франции Ницца Марсель

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