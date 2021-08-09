«Бавария» не может себе позволить подписание Месси
ПСЖ может объявить о переходе Месси уже 9 августа
Форвард может подписать контракт с парижанами
13:09
Фото: FC Barcelona
ПСЖ может объявить о переходе форварда Лионеля Месси уже 9 августа.
Как утверждает Canal+, стороны близки к заключению соглашения. Сообщалось, что аргентинец будет получать 40 миллионов евро в год.
Также отмечается, что презентация пройдет в обычном виде. Хотя сообщалось, что для Месси могут использовать Эйфелеву башню.
Напомним, на прошлой неделе Месси ушел из «Барселоны». Стороны не договорились о новом контракте.
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