ПСЖ может объявить о переходе Месси уже 9 августа

Форвард может подписать контракт с парижанами

Фото: FC Barcelona

ПСЖ может объявить о переходе форварда Лионеля Месси уже 9 августа.

Как утверждает Canal+, стороны близки к заключению соглашения. Сообщалось, что аргентинец будет получать 40 миллионов евро в год.

Также отмечается, что презентация пройдет в обычном виде. Хотя сообщалось, что для Месси могут использовать Эйфелеву башню.

Напомним, на прошлой неделе Месси ушел из «Барселоны». Стороны не договорились о новом контракте.