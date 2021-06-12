ПСЖ может подписать защитника «Реала»

Парижане ищут партнера для Маркиньоша в центре обороны

Рафаэль Варан / фото - Eurosport

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан может отправиться на родину и пополнить ряды французского ПСЖ, сообщает fichajes.net.

В французском клубе ищут варианты для усиления центра защиты. Центрдеф Маркиньош в последние годы обрел статус ключевого игрока парижан и дорос до капитанской повязки, но подходящего партнера для бразильца в Париже так и нет.

Ситуацию может исправить чемпион мира в составе сборной Франции Рафа Варан.

Француз еще в 2018 году хотел покинуть клуб, но руководство «сливочных» заблокировали его уход. Сейчас же «бланкос» рассматривают вариант с продажей игрока за 60-80 миллионов евро.

Президент «Реала» Флорентино Перес пытается заполучить в свою команду форварда парижан Килиана Мбаппе, и включение в сделку Варана может здорово помочь в этом вопросе.

Напомним, Азар заявил, что не покинет «Реал».