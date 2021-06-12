Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

ПСЖ может подписать защитника «Реала»

Парижане ищут партнера для Маркиньоша в центре обороны
Футбол Лига 1 (Франция)
16:05
ПСЖ может подписать защитника «Реала»
Рафаэль Варан / фото - Eurosport

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан может отправиться на родину и пополнить ряды французского ПСЖ, сообщает fichajes.net.

В французском клубе ищут варианты для усиления центра защиты. Центрдеф Маркиньош в последние годы обрел статус ключевого игрока парижан и дорос до капитанской повязки, но подходящего партнера для бразильца в Париже так и нет.

Ситуацию может исправить чемпион мира в составе сборной Франции Рафа Варан.

Француз еще в 2018 году хотел покинуть клуб, но руководство «сливочных» заблокировали его уход. Сейчас же «бланкос» рассматривают вариант с продажей игрока за 60-80 миллионов евро.

Президент «Реала» Флорентино Перес пытается заполучить в свою команду форварда парижан Килиана Мбаппе, и включение в сделку Варана может здорово помочь в этом вопросе.

Напомним, Азар заявил, что не покинет «Реал».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ПСЖ Рафаэль Варан Килиан Мбаппе Флорентино Перес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Мбаппе – о возможном уходе: «Я не буду совершать подлые поступки»
Мбаппе – о возможном уходе: «Я не буду совершать подлые поступки»
Футбол Лига 1 (Франция)
10:46
Вейналдум: «Жду новых вызовов с ПСЖ»
Вейналдум: «Жду новых вызовов с ПСЖ»
Футбол Лига 1 (Франция)
11 июня 09:52
«Реал» установил ценник на Варана
«Реал» установил ценник на Варана
Футбол Примерa (Испания)
11 июня 08:15
Официально. ПСЖ сообщил о переходе Вейналдума
Официально. ПСЖ сообщил о переходе Вейналдума
Футбол Лига 1 (Франция)
10 июня 16:35
ПСЖ не продаст Мбаппе этим летом. Это было условие Неймара
ПСЖ не продаст Мбаппе этим летом. Это было условие Неймара
Футбол Лига 1 (Франция)
10 июня 11:29
ПСЖ активно ведет переговоры с игроком «Барселоны»
ПСЖ активно ведет переговоры с игроком «Барселоны»
Футбол Примерa (Испания)
9 июня 20:10

Новости: Футбол

Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
ЕВРО-2020
16:18
Все-таки без Де Лигта. Лидер обороны сборной Нидерландов не сыграет с Украиной
Все-таки без Де Лигта. Лидер обороны сборной Нидерландов не сыграет с Украиной
ЕВРО-2020
16:15
ПСЖ может подписать защитника «Реала»
ПСЖ может подписать защитника «Реала»
Лига 1 (Франция)
16:05
Экс-игрок сборной Украины: «Надеюсь, ребята не остановятся на выходе из группы»
Экс-игрок сборной Украины: «Надеюсь, ребята не остановятся на выходе из группы»
Сборная Украины
15:54
Азар: «Я не покину «Реал», провалившись»
Азар: «Я не покину «Реал», провалившись»
Примерa (Испания)
15:37
Кобин: «Помню, как сыграли 1:1 с Нидерландами, так закончится и матч на Евро»
Кобин: «Помню, как сыграли 1:1 с Нидерландами, так закончится и матч на Евро»
Сборная Украины
15:35
Де Лигт сыграет против сборной Украины
Де Лигт сыграет против сборной Украины
ЕВРО-2020
15:20
«Аталанта» торгуется с АЗ за соперника Малиновского на Евро
«Аталанта» торгуется с АЗ за соперника Малиновского на Евро
Серия А (Италия)
15:10
Футболисты сборной Хорватии не будут становиться на колено перед матчами Евро
Футболисты сборной Хорватии не будут становиться на колено перед матчами Евро
ЕВРО-2020
15:05
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по дзюдо. День 7. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 7. Видео трансляция
11:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
19:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00