Директор ПСЖ – о Мбаппе: «Реалу пора прекращать. Такое неуважение к ПСЖ нельзя терпеть»
ПСЖ начал готовить очередную трансферную бомбу
Французский гранд захватил европейский рынок
10:51
Леонардо / фото - PSG
ПСЖ начал переговоры с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом, сообщает инсайдер Николо Скира.
Спортивный директор парижан Леонардо напрямую контактирует с агентом футболиста Мино Райолой.
Норвежский форвард скорее всего покинет Германию следующим летом, ведь по словам СМИ, в его контракте активируется функция, которая позволит желающим выкупить его за 75 миллионов евро.
Также на подпись обладателя премии Golden Boy претендуют «Реал», «Бавария» и «Манчестер Сити».
Напомним, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что мечтает перейти в «Реал».
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