ПСЖ начал готовить очередную трансферную бомбу

Французский гранд захватил европейский рынок

Леонардо / фото - PSG

ПСЖ начал переговоры с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом, сообщает инсайдер Николо Скира.

Спортивный директор парижан Леонардо напрямую контактирует с агентом футболиста Мино Райолой.

Норвежский форвард скорее всего покинет Германию следующим летом, ведь по словам СМИ, в его контракте активируется функция, которая позволит желающим выкупить его за 75 миллионов евро.

Также на подпись обладателя премии Golden Boy претендуют «Реал», «Бавария» и «Манчестер Сити».

Напомним, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что мечтает перейти в «Реал».