Стало известно, почему «Реал» не продлил контракт с Рамосом
ПСЖ надеются, что Рамос дебютирует в ноябре
Защитник продолжает заниматься по индивидуальной программе
09:25
Фото: PSG
Защитник ПСЖ Серхио Рамос пока не дебютирует за команду.
В октябре 35-летний игрок точно пропустит матчи парижан. Он все еще занимается по индивидуальной программе.
Ожидается, что в начале следующей недели Рамос присоединится к общей группе игроков ПСЖ. В клубе надеются, что в ноябре Рамос сможет дебютировать, сообщает Le Parisien.
Он все еще испытывает дискомфорт из-за травмы икроножной мышцы.
На данный момент он не провел ни одной игры за клуб. Испанец перешел в команду летом из «Реала».
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