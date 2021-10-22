ПСЖ надеются, что Рамос дебютирует в ноябре

Защитник продолжает заниматься по индивидуальной программе

Фото: PSG

Защитник ПСЖ Серхио Рамос пока не дебютирует за команду.

В октябре 35-летний игрок точно пропустит матчи парижан. Он все еще занимается по индивидуальной программе.

Ожидается, что в начале следующей недели Рамос присоединится к общей группе игроков ПСЖ. В клубе надеются, что в ноябре Рамос сможет дебютировать, сообщает Le Parisien.

Он все еще испытывает дискомфорт из-за травмы икроножной мышцы.

На данный момент он не провел ни одной игры за клуб. Испанец перешел в команду летом из «Реала».