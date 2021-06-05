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ПСЖ намерен переманить Вейналдума. Игрок – на пути к «Барселоне»

Голландский хавбек согласовал условия для перехода в каталонский клуб

Футбол Лига 1 (Франция)
07:57
ПСЖ намерен переманить Вейналдума. Игрок – на пути к «Барселоне»
Жоржиньо Вейналдум / Фото - talksport
ПСЖ продолжает бороться за подписание нидерландского хавбека Жоржиньо Вейналдума. Об этом сообщает ESPN.

30-летний полузащитник согласовал все условия для перехода в «Барселону», однако пока не прошел медосмотр. Поэтому французский клуб не теряет надежды на возможный трансфер игрока.

Напомним, Вейналдум намерен заключить соглашение с каталонцами до 2024 года.

В минувшем сезоне Жоржиньо сыграл 51 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил три мяча. Он покинул мерсисайдский клуб в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось об интересе каталонцев к партнеру хавбека по национальной команде Мемфису Депаю.
Владимир Кириченко
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Теги

Жоржиньо Вейналдум Барселона (футбол) ПСЖ

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