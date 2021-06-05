«Барселона» отправит своих врачей в расположение сборной Нидерландов для обследования Вейналдума
ПСЖ намерен переманить Вейналдума. Игрок – на пути к «Барселоне»
Голландский хавбек согласовал условия для перехода в каталонский клуб
07:57
Жоржиньо Вейналдум / Фото - talksportПСЖ продолжает бороться за подписание нидерландского хавбека Жоржиньо Вейналдума. Об этом сообщает ESPN.
30-летний полузащитник согласовал все условия для перехода в «Барселону», однако пока не прошел медосмотр. Поэтому французский клуб не теряет надежды на возможный трансфер игрока.
Напомним, Вейналдум намерен заключить соглашение с каталонцами до 2024 года.
В минувшем сезоне Жоржиньо сыграл 51 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил три мяча. Он покинул мерсисайдский клуб в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось об интересе каталонцев к партнеру хавбека по национальной команде Мемфису Депаю.
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