ПСЖ намерен подписать Бензема бесплатно

Правда, случится это в 2023-м году

Карим Бензема / Фото: Marca

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может перейти в ПСЖ, сообщает El Nacional.

По информации источника, парижский гранд намерен подписать форварда бесплатно в 2023-м году, когда у него завершится контракт с «Реалом».

Известно, что Бензема пока не пытается продлить контракт с мадридским клубом, а приоритет завершения карьеры в родной Франции выглядит для него интересным.

В свою очередь, ПСЖ видит в Бензема замену Килиану Мбаппе, который в итоге должен перейти в «Реал».

Ранее форвард сборной Франции Оливье Жиру раскритиковал возвращение Бензема в национальную команду.