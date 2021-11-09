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ПСЖ намерен подписать Бензема бесплатно

Правда, случится это в 2023-м году
Футбол В Европе
08:40
ПСЖ намерен подписать Бензема бесплатно
Карим Бензема / Фото: Marca

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может перейти в ПСЖ, сообщает El Nacional.

По информации источника, парижский гранд намерен подписать форварда бесплатно в 2023-м году, когда у него завершится контракт с «Реалом».

Известно, что Бензема пока не пытается продлить контракт с мадридским клубом, а приоритет завершения карьеры в родной Франции выглядит для него интересным.

В свою очередь, ПСЖ видит в Бензема замену Килиану Мбаппе, который в итоге должен перейти в «Реал».

Ранее форвард сборной Франции Оливье Жиру раскритиковал возвращение Бензема в национальную команду.

Петр Приходько
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Теги

Карим Бензема Реал Мадрид (футбол) ПСЖ

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