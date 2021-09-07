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ПСЖ намерен провернуть трансфер лидера «Эвертона» следующим летом
Бразилец мог оказаться во Франции еще раньше
19:49
Ришарлисон / Фото - readfootballПСЖ продолжает интересоваться нападающим «Эвертона» Ришарлисоном. Об этом сообщает Eurosport.
Парижане намерены подписать 24-летнего нападающего следующим летом.
Бразилец мог перейти в ПСЖ минувшим летом, если бы форвард Килиан Мбаппе покинул клуб. Однако француз остался в Париже как минимум на год.
В прошлом сезоне Ришарлисон забил семь голов в 34 матчах в АПЛ. Отмечается, что бразильца ПСЖ предложил Неймар.
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