Роналду прервал безголевую серию, принеся МЮ победу и место в зоне ЛЧ
ПСЖ намерен провернуть трансфер Роналду после завершения сезона
37-летний португалец пока не определился со своим будущем
17 февраля 15:58
Криштиану Роналду / Фото - marca.comЗвездный португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может сменить клубную прописку и пополнить ряды ПСЖ. Об этом сообщает Goal.
Парижане рассматривают вариант с подписанием португальца в летнее трансферное окно. 37-летний Роналду может дать согласие на данный переход, если МЮ не попадет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.
Исходя из этого, Роналду может быть в одном команде вместе с Лионелем Месси.
Ранее сообщалось, что Криштиану намерен провести в Англии еще один сезон. Он не хочет покидать манкунианский клуб.
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