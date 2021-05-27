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ПСЖ намерен совершить с «Интером» обмен игроками
В Милан может поехать аргентинский хавбек парижан
15:17
Ашраф Хакими / Фото - inter.itПСЖ готов провернуть трансфер защитника «Интера» Ашрафа Хакими. Об этом сообщает AS.
Французский гранд намерен заплатить за 22-летнего марокканца 30 миллионов евро и отдать аргентинского хавбека Леандро Паредеса. Миланский клуб, испытывающий проблемы с финансами, рассматривает варианты такой сделки.
В минувшем сезоне Серии А Хакими сыграл 37 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 10 ассистов.
Ранее сообщалось, что Хакими может стать игроком «Баварии».
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