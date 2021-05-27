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ПСЖ намерен совершить с «Интером» обмен игроками

В Милан может поехать аргентинский хавбек парижан

Футбол Лига 1 (Франция)
15:17
ПСЖ намерен совершить с «Интером» обмен игроками
Ашраф Хакими / Фото - inter.it
ПСЖ готов провернуть трансфер защитника «Интера» Ашрафа Хакими. Об этом сообщает AS.

Французский гранд намерен заплатить за 22-летнего марокканца 30 миллионов евро и отдать аргентинского хавбека Леандро Паредеса. Миланский клуб, испытывающий проблемы с финансами, рассматривает варианты такой сделки.

В минувшем сезоне Серии А Хакими сыграл 37 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что Хакими может стать игроком «Баварии».
Владимир Кириченко
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Теги

ПСЖ Интер Ашраф Хакими

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