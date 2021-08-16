Погба бесплатно перейдет в «Реал»
ПСЖ назвал сумасшедшую зарплату Погба, если он переедет на правах свободного агента во Францию
Парижане готовы побороться за 28-летнего хавбека
12:22
Поль Погба / Фото - caughtoffsideПСЖ не оставляет надежд подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает The Independent.
Парижане намерен заполучить Погба на правах свободного агента в 2022 году. Сам 28-летний француз желает оказаться в «Барселоне» или «Реале», однако испанские гранды испытывают финансовые трудности.
Французский клуб готов платить 600 тысяч евро в неделю (около 31 млн евро в год), чтобы убедить игрока сборной Франции заключить сделку.
Ранее сообщалось, что Погба на правах свободного агента перейдет в мадридский «Реал».
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