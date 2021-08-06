ПСЖ не будет пытаться приобрести Месси, приоритет клуба – продление контракта с Мбаппе

Аргентинский форвард официально ушел из «Барселоны»

Лионель Месси / Фото: Getty Images

ПСЖ не будет пытаться подписать аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Marca.

По информации источника, парижский клуб сфокусировался на подписании нового контракта с Килианом Мбаппе. В Париже передумали бороться за Месси ведь думали, что аргентинец подпишет новый контракт с «Барселоной».

Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до 2022-го года, приоритетная цель клуба – продлить соглашение.

Напомним, «Барселона» официально объявила об уходе Месси из клуба.