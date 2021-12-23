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ПСЖ не смог отыграть «Лорьян» в Лиге 1

Парижане доигрывали матч в меньшинстве
Футбол Лига 1 (Франция)
07:27
ПСЖ не смог отыграть «Лорьян» в Лиге 1
Фото: PSG

ПСЖ в матче 19 тура Лиги 1 на выезде сыграл вничью с «Лорьяном».

Парижане провели неплохой матч, но «Лорьян» также удивил. Хозяева не боялись атаковать и смогли забить в первом тайме.

Во второй половине матча на поле вышел Рамос, но за 5 минут в конце встречи получил две желтые карточки. Несмотря на игру в меньшинстве в конце встречи Икарди спас ничью для гостей.

Лига 1. 19-й тур:

«Лорьян» – ПСЖ 1:1

Голы: Монкодуа, 40 – Икарди, 90

«Лорьян»: Нарди, Мендес, Лапорт, Йенц, Ле Гофф, Уаттара, Ле Фе, Монкондюи, Абержель, Моффи, Лорьянте (Игор Силва, 78).

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Рамос, 46), Вейналдум, Ди Мария, Эррера (Янсане, 75), Гуйе, Месси, Икарди.

Андрей Усмонов
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