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ПСЖ ніяк не може вмовити Мбаппе підписати новий контракт з клубом
Зірковий француз все ще вагається з вибором команди
22:51
Кіліан Мбаппе / Фото - therealchamps.comФорвард ПСЖ Кіліан Мбаппе поки не має бажання підписувати новий контракт з клубом. Про це в Twitter повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За даними італійського інсайдера, у зіркового футболіста на цей момент немає і домовленості з «Реалом». Чемпіон світу-2018 все ще думає про своє майбутнє і обговорює варіанти з родиною. Очікується, що він скоро прийме рішення.
Повідомлялось, що Мбаппе домовився про нову угоду з паризьким клубом, за якої Кіліан отримуватиме 50 млн євро на рік, а підписний бонус становитиме 100 млн євро. При цьому «Реал» все ще прагне підписати гравця.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав 23-річного футболіста укласти нову угоду з парижанами.
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