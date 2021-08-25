ПСЖ обсудил с агентом возможный трансфер Левандовски

Поляк может впервые за долгое время сменить чемпионат.

Роберт Левандовски / фото - FC Bayern

Представители ПСЖ провели встречу с агентом Пини Захави, чтобы обсудить будущее некоторых игроков, сообщает GFFN.

В Париже начали готовиться к возможному отъезду Килиана Мбаппе, поэтому ищут, кем бы усилить атаку.

Речь шла о двух нападающий «Баварии» – Кингсли Комане и Роберте Левандовски. Особенно французский гранд интересует поляк. В клубе считают, что он будет еще более эффективен в тандеме с Неймаром и Лионелем Месси.

Левандовски выступает в Бундеслиге с 2010 года, когда перешел из польского чемпионата в дортмундскую «Боруссию». Цвета «Баварии» форвард защищает с 2014 года.

Напомним, ПСЖ также может подписать Криштиану Роналду, на что намекнул брат владельца парижского клуба.