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ПСЖ объявил, а позже удалил новость о переходе Рамоса

Защитник будет играть во Франции
Футбол Лига 1 (Франция)
11:27
ПСЖ объявил, а позже удалил новость о переходе Рамоса
Фото: AS

ПСЖ 7 июня объявил о переходе защитника Серхио Рамоса.

Он выбрал в клубе номер 4. Также в новости на сайте ПСЖ был небольшой комментарий игрока. Однако позже новость была удалена, сообщает Goal.com.

Ожидается, что ПСЖ подтвердит переход испанца уже 8 июля. Он подпишет двухлетний контракт.

В июне Рамос покинул «Реал», где провел 16 лет карьеры.

Андрей Усмонов
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Теги

ПСЖ Серхио Рамос

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