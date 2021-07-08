ПСЖ объявил, а позже удалил новость о переходе Рамоса

Защитник будет играть во Франции

Фото: AS

ПСЖ 7 июня объявил о переходе защитника Серхио Рамоса.

Он выбрал в клубе номер 4. Также в новости на сайте ПСЖ был небольшой комментарий игрока. Однако позже новость была удалена, сообщает Goal.com.

Ожидается, что ПСЖ подтвердит переход испанца уже 8 июля. Он подпишет двухлетний контракт.

В июне Рамос покинул «Реал», где провел 16 лет карьеры.