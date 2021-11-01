ПСЖ опроверг возможный уход Рамоса

В команде ждут выздоровления защитника

Фото: PSG

ПСЖ не отпустит защитника Серхио Рамоса из команды.

Сообщалось, что парижане устали от лечений возрастного защитника и могут с ним рассчитаться. Впрочем, информация не подтвердилась.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо сообщил, что в клубе знали, на что идут и ждут возвращения Серихо, сообщает Football Espana.

Дебют Рамоса намечается в ноябре. Он близок к возвращению к тренировкам.

Пока он не провел ни одной игры за команду.