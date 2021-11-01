Серхио Рамос может покинуть ПСЖ, так и не дебютировав за клуб
ПСЖ опроверг возможный уход Рамоса
В команде ждут выздоровления защитника
15:28
Фото: PSG
ПСЖ не отпустит защитника Серхио Рамоса из команды.
Сообщалось, что парижане устали от лечений возрастного защитника и могут с ним рассчитаться. Впрочем, информация не подтвердилась.
Спортивный директор ПСЖ Леонардо сообщил, что в клубе знали, на что идут и ждут возвращения Серихо, сообщает Football Espana.
Дебют Рамоса намечается в ноябре. Он близок к возвращению к тренировкам.
Пока он не провел ни одной игры за команду.
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