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ПСЖ отвозил «Реал» в Париже, даже феноменальный Куртуа не спас. Но отправлять команду Почеттино в 1/4 финала – преждевременно

Все решится в Мадриде через 3 недели
Футбол Лига чемпионов UEFA
01:15
ПСЖ отвозил «Реал» в Париже, даже феноменальный Куртуа не спас. Но отправлять команду Почеттино в 1/4 финала – преждевременно
Фото: UEFA

Первая часть большого спектакля под названием ПСЖ – «Реал» завершена. Парижский матч между грандами европейского футбола одновременно ответил на многие вопросы, но и оставил большую интригу перед ответной встречей. Ведь великолепная игра ПСЖ забудется, а результат в пользу парижской команды всего лишь минимальный и достаточно шаткий. Попробуем разобраться в главном матче этой недели в Лиге чемпионов.

ПСЖ уничтожил «Реал» на всех участках поля. 22 удара по воротам против 3-х. С таким большим преимуществом парижане перевесили «сливочных» в этом матче. Интересно, что голкиперу хозяев Джанлуиджи Доннарумме ни разу не пришлось вступать в игру, ведь «сливочные» за 90 минут не пробили в створ ворот ПСЖ хотя бы раз. При этом ПСЖ провел в 2,5 раза больше атак, нежели «Реал» (74 против 31).

Статистика матча ПСЖ – «Реал» (1:0)

Было непривычно видеть «Реал» в положении догоняющего, но преимущество парижан было значительным не только в атаке, но и в центре поля. ПСЖ слишком хорошо изучил соперника и менее мастеровитая средняяя линия парижан (Данило, Паредес и Вератти) полностью переиграла легендарный звездный центр «Реала» (Кроос, Каземиро, Модрич). Особенно полезным для команды Почеттино в этой игре был итальянец (Вератти), который выгрызал центр поля и был начинателем атак своей команды.

Куртуа в который раз доказал, почему Лунин полирует лавочку. Как уже говорилось неоднократно, сейчас ни один голкипер в мире не затмил бы Куртуа в «Реале», если бы туда перешел. Что уж говорить об украинце Андрее Лунине.

Куртуа непробиваем. Он не ошибается, сэйвит и не ломается. И в матче с ПСЖ в который раз доказал, почему мадридский клуб заплатил за бельгийца «Челси» почти 40 миллионов евро. Куртуа совершил 9 сэйвов за матч, и во многом благодаря ему «Реал» не уехал в Испанию с полной торбой. Однозначно, лучший игрок в составе команды Анчелотти в этот вечер.

Пенальти от Месси – олицетворение всего сезона аргентинца. Лео выглядел интереснее, чем почти во всех матчах чемпионата Франции в этом сезоне (где у форварда явно нет особой мотивации). Но все равно, нынешний Месси не дотягивает до своего уровня даже последнего сезона в «Барселоне». Даже худших своих сезонов в «Барселоне». И тут дело не только в этом злосчастном пенальти.

Видео незабитого пенальти Месси:

Незабитый пенальти Лео – скорее просто показательный момент общего упадка уровня аргентинца, нежели главный критерий касательно анализа его игры в этом матче.

 Не менее показателен, нежели игра ПСЖ после выхода на поле Неймара. Она невероятно оживилась. И именно Неймар помог сделать Мбаппе тот пока что золотой гол (шикарный ассист пяткой). И вновь почувствуйте символизм момента, который доказывает, что эти двое сейчас – главные звезды атаки ПСЖ. И они спокойно могут обойтись без Месси.

Видео решающего гола Мбаппе после ассиста Неймара:

Мы поняли, что в этом матче делал ПСЖ, ну а как насчет «Реала»? Команда Анчелотти явно уступала оппоненту в напористости и не была готова к темпу матча.

Небольшое преимущество ПСЖ просматривалось еще до начала встречи. Даже из-за небольшой разницы в уровнях составов, который у парижан сейчас чуть дороже (909 млн евро), нежели у «Реала» (780 млн евро). Но никто не думал, что пропасть между командами будет столь большой.

«Реал» в игре с ПСЖ напоминал своих заклятых соседей – мадридский «Атлетико». В свои лучшие еврокубковые годы команда Симеоне добиралась до высоких стадий Лиги чемпионов именно благодаря такой игре – припаркованному автобусу. Это явно не стиль «Реала», но в этот вечер такая игра принесла мадридцам успех (да-да, вы не ослышались). Ведь счет 0:1 – это явный позитив перед ответной встречей, если учитывать то количество моментов, которое создал ПСЖ.

ПСЖ – небольшой фаворит, но рано отправлять парижан в четвертьфинал. Гол Мбаппе, который был забит в концовке, вполне логичен. Было бы незаслуженно, если бы парижане в этом матче не одержали победу. Но интрига перед ответной встречей большая, даже несмотря на гораздо лучшую игру в исполнении команды Почеттино.

На своем поле «Реал» вряд ли позволит себе так сильно и часто прижиматься к своим воротам. Ну и уже будет вынужден идти вперед, разница в счете обязывает. Подобной срочной надобности не было у команды Анчелотти в Париже. Ответная игра точно будет другой. Преимуществом для «Реала» может стать и то, что в таких ситуациях у сливочных элементарно больше опыта, нежели у ПСЖ, который решающие лобовые встречи в ЛЧ пока лишь проигрывает из года в год. Тем не менее, сейчас парижане как никогда близки к заветному титулу. Ведь когда, как не сейчас (с таким составом и такой игрой) брать ЛЧ?

Ждем 9-го марта и ответку в Мадриде.

Обзор матча ПСЖ – «Реал» (1:0)


Петр Приходько
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Теги

Реал Мадрид (футбол) ПСЖ

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