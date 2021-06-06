ПСЖ перехватил Вейналдума у «Барселоны», предложив ему вдвое больше

Каталонцы не намерены «поднимать ставки»

Жоржиньо Вейналдум / Фото - Teamtalk

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум близок к переходу в ПСЖ. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее подписание нидерландского хавбека практически согласовала «Барселона». Футболист должен был пройти медосмотр.

Однако, по информации источника, ПСЖ предложил Вейналдуму зарплату в два раза больше. Каталонцы же не намерены пересматривать условия соглашения.

Игрок решил подписать контракт с парижанами. Он будет рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что подписание соглашения Мемфиса Депая с «Барселоной» находится на заключительной стадии.