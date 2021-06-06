ПСЖ намерен переманить Вейналдума. Игрок – на пути к «Барселоне»
ПСЖ перехватил Вейналдума у «Барселоны», предложив ему вдвое больше
Каталонцы не намерены «поднимать ставки»
6 июня 13:45
Жоржиньо Вейналдум / Фото - Teamtalk
Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум близок к переходу в ПСЖ. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
Ранее подписание нидерландского хавбека практически согласовала «Барселона». Футболист должен был пройти медосмотр.
Однако, по информации источника, ПСЖ предложил Вейналдуму зарплату в два раза больше. Каталонцы же не намерены пересматривать условия соглашения.
Игрок решил подписать контракт с парижанами. Он будет рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что подписание соглашения Мемфиса Депая с «Барселоной» находится на заключительной стадии.
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