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ПСЖ перехватил Вейналдума у «Барселоны», предложив ему вдвое больше

Каталонцы не намерены «поднимать ставки»
Футбол Лига 1 (Франция)
6 июня 13:45
ПСЖ перехватил Вейналдума у «Барселоны», предложив ему вдвое больше
Жоржиньо Вейналдум / Фото - Teamtalk

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум близок к переходу в ПСЖ. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее подписание нидерландского хавбека практически согласовала «Барселона». Футболист должен был пройти медосмотр.

Однако, по информации источника, ПСЖ предложил Вейналдуму зарплату в два раза больше. Каталонцы же не намерены пересматривать условия соглашения.

Игрок решил подписать контракт с парижанами. Он будет рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что подписание соглашения Мемфиса Депая с «Барселоной» находится на заключительной стадии.

Сергей Стаднюк
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Теги

Жоржиньо Вейналдум ПСЖ Барселона (футбол)

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