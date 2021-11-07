ПСЖ побеждал «Бордо» 3:0, но чуть не потерял очки

Пропустили дважды в концовке

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В матче 13-го тура чемпионата Испании ПСЖ на выезде справился с «Бордо».

В первом тайме ПСЖ сделал весомую заявку на победу после дубля Неймара, в начале второго тайма Мбаппе довел счет в пользу парижан до разгромного.

Но «Бордо» чуть не восстал: забили на 78-й, отличился Элис, а на 92- Ньянг и вовсе подарил своей команде надежду на ничью. Но не дожали.

ПСЖ остается единоличным лидером в турнирной таблице чемпионата Франции с комфортным опережением ближайшего преследователя в 10 очков.

Лига 1, 13-й тур

«Бордо» – ПСЖ 2:3

Голы: Элис, 78, Ньянг, 90+2 – Неймар, 26, 43, Мбаппе, 63

«Бордо»: Костиль, Кватенг, Грегерсен, Косьельни, Мангаш (Ньянг, 68), Пембеле (Менса, 46), Онана (Франсержио, 86), Отавио (Уден, 68), Адли, Дилросун (Бриан, 79), Элис.

ПСЖ: Навас, Хакими, Керер, Маркиньос, Бернат (Мендеш, 64), Эбимбе (Данилу Перейра, 75), Эррера, Вейналдум, Мбаппе (Икарди, 86), Неймар, Дракслер (Гуйе, 75).

Предупреждения: Пембеле (28), Мбаппе (74), Ньянг (88).