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ПСЖ поиграл с нервами фанатов в первой домашней победе сезона

Парижане расслабились, оформив комфортное преимущество
Футбол Лига 1 (Франция)
07:50
ПСЖ поиграл с нервами фанатов в первой домашней победе сезона
фото - AS

В матче второго тура французской Лиги 1 ПСЖ одержал победу над «Страсбуром».

Счет уже на третьей минуте матча открыл форвард хозяев Мауро Икарди, забив головой после хорошей подачи.

Вскоре счет на табло удвоился – Килиан Мбаппе забил после рикошета от головы защитника гостей.

Уже через две минуты все тот же Мбаппе сделал сильный прострел, которым воспользовался Юлиан Дракслер, заколотив мяч в пустые ворота.

Во втором тайме парижане расслабились и чуть не растратили все свое крупное преимущество. На 53-й минуте Кевин Гамейро головой пробил Кейлора Наваса, а уже через несколько минут Людовик Ажорк сократил отставание своей команды к минимуму.

На 81-й минуте удаление получил защитник «Страсбура» Александер Джику, чем воспользовались парижане, забив свой четвертый гол, усилиями Пабло Сарабии.

ПСЖ – «Страсбур» 4:2

Голы: Икарди, 3, Мбаппе, 25, Дракслер, 27, Сарабия, 86 – Гамейро, 53, Ажорк, 64

ПСЖ: Навас, Хакими, Керер, Кимпембе, Диалло, Эбимбе (Данилу Перейра, 60), Эррера, Вейналдум (Рафинья, 88), Дракслер (Сарабия, 70), Икарди (Калимуэндо, 88), Мбаппе.

«Страсбур»: Зельс, Филя (Каси, 63), Перрен, Сиссоко, Джику, Лиэнар, Ахолу (Томассон, 42), Прцич (Сиби, 76), Белльгард, Ажорк (Диалло, 76), Гамейро (Уорис, 76).

Предупреждения: Эбимбе (51), Филя (60), Джику (79), Белльгард (90).

Удаления: Джику (81).

Самый громкий новичок команды – Лионель Месси наблюдал за матчем с трибун вместе с другой звездой парижан Неймаром.

Павел Харченко
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ПСЖ Страсбур Килиан Мбаппе

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