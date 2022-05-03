ПСЖ поставив цінник на Паредеса. «Ювентусу» він дуже не сподобався
Аргентинцю активно шукають нову команду
22:58
Леандро Паредес / Фото: EPA
Туринський «Ювентус» продовжує перемовини з ПСЖ стосовно Леандро Паредеса, повідомляє Сorriere dello Sport.
Наразі відомо, що ПСЖ хоче за Паредеса не менше 20 млн євро. Але у «Ювентусі» не погоджуються на цю суму, оскільки у аргентинця залишився рік контракту.
Зазначимо, що Паредес наразі травмований та не зіграє цього сезону.Нагадаємо, раніше Неймар заявив, що хотів повернутисяв «Барселону».
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