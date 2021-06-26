ПСЖ предложил Хакими астрономическую зарплату

Мало кто из крайних защитников получает такие деньги

Ашраф Хакими / фото - Transfermarkt

Универсальный фланговых защитник «Интера» Ашраф Хакими станет игроком ПСЖ, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Все детали сделки уже согласованы, и известна сумма, которую будет получать марокканец в парижском клубе – 10 миллионов евро. В «Интере» защитник зарабатывал в два раза меньше.

Также, на игрока претендовал «Челси», предложив за него 50 миллионов и левого защитника Маркоса Алонсо, но вчера «аристократы» сообщили ПСЖ, что больше не претендуют на игрока. Причина – желание самого игрока присоединиться к команде Маурисио Почеттино.

Игрок подпишет с клубом пятилетний контракт, а «Интер» получит за марокканца 65 миллионов евро (в свое время «нерадзурри» заплатили мадридскому «Реалу» 40 миллионов за Ашрафа).

Напомним, ПСЖ подписал еще одного Мбаппе.