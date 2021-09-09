ПСЖ предложит Мбаппе новый контракт на улучшенных условиях

Нынешнее соглашение форварда истекает в конце сезона

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ПСЖ не оставляет попыток переподписать звездного форварда Киллиана Мбаппе, сообщает Marca.

Парижане предложат игроку новый двухлетний контракт на улучшенных условиях. Действующее соглашение француза с клубом истекает в конце сезона.

Напомним, летом ПСЖ отказался продавать Мбаппе в «Реал». Парижане надеются, что совместные усилия президента Франции, а также Лионеля Месси и Неймара помогут клубу сохранить игрока.

Сам Мбаппе в последнее время не высказывается о своем будущем, зато активно за него это делают другие футболисты.