Максимальное давление. Президент Франции попробует убедить Мбаппе остаться в ПСЖ
ПСЖ предложит Мбаппе новый контракт на улучшенных условиях
Нынешнее соглашение форварда истекает в конце сезона
09:55
Фото: AFP/Getty Images
ПСЖ не оставляет попыток переподписать звездного форварда Киллиана Мбаппе, сообщает Marca.
Парижане предложат игроку новый двухлетний контракт на улучшенных условиях. Действующее соглашение француза с клубом истекает в конце сезона.
Напомним, летом ПСЖ отказался продавать Мбаппе в «Реал». Парижане надеются, что совместные усилия президента Франции, а также Лионеля Месси и Неймара помогут клубу сохранить игрока.
Сам Мбаппе в последнее время не высказывается о своем будущем, зато активно за него это делают другие футболисты.
Комментарии 0