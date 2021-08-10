ПСЖ пришлось просить Лигу 1 сделать услугу для Месси

Переход аргентинца уже подтвердили

Лионель Месси / фото - Eurosport

Аргентинский форвард Лионель Месси станет игроком ПСЖ. Но парижскому клубу пришлось просить у Лиги 1 сделать для легендарного игрока некое исключение, сообщает Footmercato.

Так как 10 номер в Париже занят бразильцем Неймаром, то Месси решил взять себе номер, под которым дебютировал за «Барселону» в 2004 году. Но правила французской лиги запрещают полевым игрокам брать 30 номер, так как под ним должны выступать вратари.

После просьбы столичного гранда руководство чемпионата согласилось пойти на уступки и разрешить легендарному аргентинцу выступать с «тридцаткой» на спине.

Ранее Неймар предлагал отдать свою «десятку» старому другу, но тот отказался из уважения к бразильцу.

Напомним, «Барселона» назвала нового капитана после ухода Месси.



