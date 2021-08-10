ПСЖ пришлось просить Лигу 1 сделать услугу для Месси
Аргентинский форвард Лионель Месси станет игроком ПСЖ. Но парижскому клубу пришлось просить у Лиги 1 сделать для легендарного игрока некое исключение, сообщает Footmercato.
Так как 10 номер в Париже занят бразильцем Неймаром, то Месси решил взять себе номер, под которым дебютировал за «Барселону» в 2004 году. Но правила французской лиги запрещают полевым игрокам брать 30 номер, так как под ним должны выступать вратари.
После просьбы столичного гранда руководство чемпионата согласилось пойти на уступки и разрешить легендарному аргентинцу выступать с «тридцаткой» на спине.
Ранее Неймар предлагал отдать свою «десятку» старому другу, но тот отказался из уважения к бразильцу.
Напомним, «Барселона» назвала нового капитана после ухода Месси.
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