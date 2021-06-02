ПСЖ продлил контракт с Почеттино

Аргентинец продолжит работу в Париже

Маурисио Почеттино / фото - Eurosport

ПСЖ продлил контракт с главным тренером Маурисио Почеттино на год, активировав соответствующую опцию, сообщает The Telegraph.

Таким образом, наставник останется в команде как минимум до лета 2023 года.

Ранее в СМИ были слухи о конфликте Почеттино со спортивным директором ПСЖ Леонардо. Из-за этого коуч мог покинуть французский клуб. Главным претендентом на аргентинского специалиста называли мадридский «Реал», но «сливочные» уже объявили о назначении Карло Анчелотти на должность главного тренера.

Также, «Тоттенхэм» желал вернуть аргентинца, но сам Почеттино вряд ли примет предложение, так как для него это будет шаг назад.

Напомним, ПСЖ хочет приобрести Ашрафа Хакими у «Интера».