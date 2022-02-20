ПСЖ проиграл в чемпионате Франции впервые за 4 месяца

Беспроигрышная серия парижан насчитывала 15 матчей

Фото: пресс-служба Нанта

ПСЖ проиграл в чемпионате Франции впервые за 4 месяца – команда Маурисио Почеттино уступила «Нанту» (1:3) в 25-м туре.

Таким образом прервалась длительная серия ПСЖ без поражений, которая насчитывала 15 матчей.

Последний раз парижане уступали в октябре 2021-го года «Ренну» (0:2). Тоже на выезде.

Тем не менее, это поражение никак не сказалось на чемпионский амбициях ПСЖ, команда и дальше продолжает лидировать с уверенным отрывом.