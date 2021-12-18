ПСЖ пытается переманить игрока «Барселоны» выгодным контрактом

Гави может сменить клуб

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ПСЖ заинтересован в полузащитнике «Барселоны» Гави.

17-летний игрок может сменить клуб. Парижане пытаются его переманить выгодным контрактом.

За игрока придется заплатить 50 миллионов евро, на что ПСЖ согласен. Теперь же слово за самим полузащитником, сообщает El National.

Гави имеет контракт до 2023-го года и пока не может договориться о новом соглашении с каталонцами.

Ранее провалилась попытка ПСЖ подписать другого таланта «Барсы» Ансу Фати.