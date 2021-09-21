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ПСЖ рассматривает назначение Зидана

Почеттино уже ищут замену
Футбол Лига 1 (Франция)
22:41
ПСЖ рассматривает назначение Зидана
Фото: marca

ПСЖ уже ищет замену главному тренеру Маурисио Почеттино.

Аргентинцу пока ничего не угрожает, но руководство на всякий случай уже ищет варианты, сообщает El Chiringuito TV. Главным является Зинедин Зидан.

Француз без работы после ухода из «Реала», но пока не хочет возвращаться к тренерству. Он взял отдых на год.

Сообщалось, что Зидан хотел бы возглавить сборную Франции, но ПСЖ может перехватить его раньше.

За Зиданом также охотиться «Ювентус» и клубы АПЛ.

Андрей Усмонов
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Зинедин Зидан ПСЖ

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