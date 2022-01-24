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ПСЖ разгромил «Реймс» с дебютным голом Рамоса
Парижани забили четыре мяча
07:17
Фото: PSG
ПСЖ в матче 22 тура чемпионата Франции дома разгромил «Реймс».
Парижане забили четыре безответных мяча в ворота соперника. Один из мячей оформил Серихо Рамос для которого этот мяч стал дебютным за клуб.
ПСЖ лидирует в чемпионате Франции.
Лига 1. 22-й тур:
ПСЖ – «Реймс» 4:0
Голы: Верратти, 44, Рамос, 62, Фас, 67 (АГ), Данилу, 75
ПСЖ: Навас, Керер, Рамос, Маркиньос, Мендеш, Данилу Перейра, Верратти (Эррера, 76), Паредес, Ди Мария (Месси, 63), Икарди, Мбаппе (Дракслер, 77).
«Реймс»: Райкович, Фоке (Кассама, 46), Абдельхамид, Фас, Гравийон, Бюси, Локо, Матусива (Лопи, 46; Флип, 81), Каюсте (Донис, 64), Мбуку (Аделин, 57), Экитик.
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