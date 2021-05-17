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ПСЖ разнес «Реймс», но остался позади «Лилля» за тур до финиша Лиги 1

Соперник парижан почти весь матч провел в меньшинстве
Футбол Лига 1 (Франция)
17 мая 07:22
ПСЖ разнес «Реймс», но остался позади «Лилля» за тур до финиша Лиги 1
Фото - ПСЖ

В 37-м туре французской Лиги 1 ПСЖ в родных стенах разгромил «Реймс».

В начале матча Абдельхамид рукой спас свою команду от пропущенного мяча. Но такое действие защитника не оценил арбитр, показав тому прямую красную карточку. Пенальти реализовал Неймар. До перерыва преимущество парижан удвоил Мбаппе.

Во второй половине встречи хозяева довели счет до разгромного. Голами отличились Маркиньос и Кин.

Отставание ПСЖ от «Лилля» в турнирной таблице составляет одно очко. «Доги» потеряли два пункта в своем поединке.

Лига 1, 37 тур

ПСЖ – «Реймс» 4:0

Голы: Неймар, 13 (пен.), Мбаппе, 24, Маркиньос, 68, Кин, 89

ПСЖ: Навас, Дагба (Пембеле, 86), Маркиньос, Керер, Баккер, Ди Мария (Сарабия, 77), Данилу Перейра (Паредес, 77), Эррера, Дракслер (Рафинья, 40), Мбаппе (Кин, 77), Неймар.

«Реймс»: Райкович, Абдельхамид, Фоке, Конан, Фас, Кассама, Шавалерен, Мунеци, Кафаро (Зенели, 56), Мбуку (Кутеса, 84), Диа (Туре, 73).

Удаление: Абдельхамид
Сергей Стаднюк
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ПСЖ Реймс

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